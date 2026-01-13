Maja Chwalińska - Rebeka Masarova. Wynik meczu. Kto wygrał?

Przed nami inauguracyjny wielkoszlemowy turniej tenisowy w tym sezonie. 18 stycznia rusza pierwsza runda Australian Open. Turniej ten rozgrywany jest na kortach twardych w Melbourne.

Polscy kibice będą emocjonować się meczami naszych najlepszych tenisistów. W głównej drabince zobaczymy ubiegłoroczną półfinalistkę Igę Świątek, wracającego po kontuzji Huberta Hurkacza, a także Magdę Linette, Magdalenę Fręch i Kamila Majchrzaka.

ZOBACZ TAKŻE: Polska bohaterka United Cup nie zagra w Australian Open

O awans w kwalifikacjach walczą też inni polscy tenisiści. Jedną z nich jest Maja Chwalińska, która w drugiej rundzie zagra ze 115. Tenisistką rankingu WTA Rebeką Masarovą. Reprezentantka Polski w pierwszej rundzie pokonała reprezentantkę USA Madison Brengle 2:0. Szwajcarka, natomiast, wcześniej pokonała Rosjankę Alinę Czarajewą (2:1).

Obie tenisistki rywalizowały ze sobą trzykrotnie, za każdym razem w 2022 roku. Dwukrotnie lepsza okazywała się Maja Chwalińska.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Maja Chwalińska - Rebeka Masarova we wtorek 14 stycznia na Polsatsport.pl.

JZ, Polsat Sport