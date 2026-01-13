Powrót do Polski. Ma pomóc klubowi w trudnej sytuacji

Laksa spędził w Polsce już cztery sezony - po dwa w Starcie Lublin i GTK Gliwice. W tym ostatnim występował w sezonie 2024/25, zdobywając średnio 12,6 punktu i notując śr. 4,1 zbiórki i 1,2 asysty.

W 2021 roku wygrał Aerowatch - konkurs rzutów za 3 punkty. W tym sezonie pozostawał bez klubu, ponieważ przed rozpoczęciem EuroBasketu nabawił się kontuzji barku.

Łotysz większą część swojej kariery spędził w ojczyźnie - grał m.in. w VEF Ryga i BK Ventspils. Trzy razy sięgał po mistrzostwo - w 2011, 2014 i 2016 roku. Grał też w Hiszpanii (Rio Natura Monbus Obradoiro, Movistar Estudiantes), w Niemczech (Giessen 46ers), na Węgrzech (Alba Fehervar) oraz na Litwie (Jonava Jonavos).

Laksa to czwarty nowy gracz (choć jeden z nich Maurice Watson już wyjechał z Krosna), który w trakcie sezonu wzmocnił zespół beniaminka, ale nie ostatni.

Zespół prowadzony przez Słowaka Marosa Kovacika jak dotąd wygrał zaledwie dwa mecze i zamyka tabelę OBL.