ME w piłce ręcznej: Kiedy mecze? Terminarz

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej 2026 to 17. edycja tej imprezy. Tym razem organizatorami będą Dania, Szwecja i Norwegia.

Do czempionatu zakwalifikowały się 24 drużyny. Zostały one podzielone na sześć grup po cztery reprezentacje.



Faza grupowa potrwa od 15 do 21 stycznia. Następnie rozegrana zostanie faza zasadnicza, która wyłoni uczestników fazy pucharowej. Turniej zakończy się wielkim finałem 1 lutego.



Warto dodać, że zespoły, które uplasują się na podium, zapewnią sobie promocję do przyszłorocznych mistrzostw świata.

ME w piłce ręcznej. Terminarz. Kiedy mecze?

15 stycznia

18:00 Hiszpania - Serbia

18:00 Francja - Czechy

20:30 Niemcy - Austria

20:30 Norwegia - Austria