Spotkanie mistrza z beniaminkiem! Mecz PlusLigi na żywo

Bogdanka LUK Lublin i InPost ChKS Chełm zmierzą się w meczu 16. kolejki siatkarskiej PlusLigi. Kto będzie górą w tym spotkaniu? Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - InPost ChKS Chełm od godz. 20:00 na Polsatsport.pl.

Drugim wtorkowym meczem siatkarskiej PlusLigi będzie starcie lidera tabeli i aktualnego mistrza Polski, Bogdanki LUK Lublin, z beniaminkiem, InPost ChKS Chełm.

 

Gospodarze śrubują niesamowitą serię 13 zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. W miniony weekend po raz pierwszy w historii klubu sięgnęli po Tauron Puchar Polski mężczyzn po tym, jak w finale pokonali Asseco Resovię Rzeszów 3:0.

 

Ich rywale znajdują się w znacznie gorszym położeniu. Zespół z Chełma w ośmiu ostatnich potyczkach triumfował zaledwie raz - w grudniu ubiegłego roku pokonał na wyjeździe ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:1.

 

Przypomnijmy, że poprzednia konfrontacja tych drużyn zakończyła się pewną wygraną Bogdanki 3:0. Tamten mecz odbył się w ramach trzeciej kolejki obecnego sezonu PlusLigi.

 

