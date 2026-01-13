Mistrzostwa Europy w Sheffield. Gdzie oglądać?

Biało-czerwonych w ME w Utilita Arena będą reprezentować solistki: Jekaterina Kurakowa i Laura Szczęsna, soliści Władimir Samojłow i Jakub Lofek, w parach sportowych Julia Szczecinina i Michał Woźniak, a w tańcach Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza.

- Drużyna ma sprawdzić się przed igrzyskami olimpijskimi, które są dla nas najważniejszą imprezą tego sezonu. Liczymy na miejsce w czołowej dziesiątce Władimira Samojłowa, który w zeszłym roku po programie krótkim zajmował trzecią pozycję (ostatecznie zajął 10. miejsce - PAP). On jest w stanie o takie lokaty walczyć - powiedziała PAP prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego Magdalena Tascher.

Sterniczka PZŁG dodała, że Kurakową, jak i parę sportową też stać na miejsca w czołowej dziesiątce.

- W przypadku reszty naszych zawodników kwalifikacja do finału będzie sukcesem. Na razie zbieramy się po różnych przejściach, które towarzyszyły nam od początku sezonu - zaznaczyła.

Wyniki tegorocznych mistrzostw Europy nie będą juz miały wpływu na kwalifikacje do igrzysk olimpijskich. Wiadomo, że w Mediolanie Polskę będą reprezentować soliści Kurakowa i Samojłow oraz para sportowa Szczecinina - Woźniak. Jest jeszcze szansa na występ pary tanecznej.

- Czekamy na zamknięcie systemu zgłoszeń, a dokładnie na relokację miejsc na igrzyska. Liczymy, że wyślemy parę taneczną na konkurs drużynowy. Teraz nie zależy to już od nas - tłumaczyła Tascher.

Szefowa PZŁF wskazała, że kwalifikację w konkursie drużynowym, która jest nieimienna, w mistrzostwach świata wywalczył Uzbekistan. Ta federacja nie ma aktualnie kogo wystawić w parach sportowych. Jeśli to się potwierdzi, to miejsce tego kraju z listy rezerwowej w konkursie drużynowym zajmie Francja. To z kolei spowoduje, że następna w kolejce - przed Polską - jest Korea Płd., która prawdopodnie nie skorzysta z rywalizacji drużynowej.

Sprawa startu polskiej pary tanecznej na igrzyskach najpóźniej powinna się wyjaśnić około 24-25 stycznia.

Program mistrzostw Europy:

środa

pary sportowe - program krótki

solistki - program krótki

czwartek

soliści - program krótki

pary sportowe - program dowolny

piątek

pary taneczne - taniec rytmiczny

solistki - program dowolny

sobota

pary taneczne - taniec dowolny

soliści - program dowolny

Transmisje na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.

BS, PAP