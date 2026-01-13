Niezwykła historia polskiego pięściarza. Stracił nogę, w sobotę wystąpi w ringu

Mowa o Sebastianie Idziaku, którego historia inspiruje i udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych. „Fred” przed laty stracił nogę w tragicznym wypadku w kopalni, gdzie pracował. Jak się jednak okazało, nie zakończyło to jego sportowej kariery.

Idziak w czerwcu 2023 roku wystąpił na gali Walcz i Pomagaj, gdzie zmierzył się z Dariuszem Sierhejem. Panowie rywalizowali — uwaga — w formule kickbokserskiej. „Fredowi” nie przeszkadzał fakt posiadania protezy, czego dowodem było zwycięstwo na punkty.

W styczniu 2025 roku Idziak zadebiutował na sportowych antenach Polsatu. Podczas gali w Wieluniu rywalizował z Adrianem Zielińskim. Zawodnicy umówili się na pojedynek bokserski i tym razem „Fred” musiał uznać wyższość rywala.

Niemal dokładnie rok po tamtej walce zawodnik z województwa śląskiego wróci do Wielunia, by stoczyć kolejny bój. Jego rywalem będzie Szymon Janz, wywodzący się z zapasów. Idziak, promowany przez grupę Dobermans Aggressive, będzie mógł liczyć na wsparcie publiczności. Pod klatką dopingować go będą m.in. podopieczni fundacji Wojownicy Plus.

— Dla mnie to kolejna okazja, by zaprezentować się z jak najlepszej strony. Za każdym razem staram się udowadniać, że życie nie jest w stanie złamać człowieka. Mój styl walki też taki jest — nigdy się nie poddaję i walczę do ostatniego tchu. Bardzo się cieszę, że grupy Tuco Promotion i Dobermans, a także burmistrz Wielunia, pan Paweł Okrasa, z takim entuzjazmem wspierają tego typu wydarzenia. Już w sobotę oglądajcie mój pojedynek — powiedział Idziak.

Ponadto w Wieluniu czekają nas starcia w różnych formułach. W walce wieczoru zobaczymy Pawła Czyżyka, który wraca po ponad trzyletniej przerwie. Były posiadacz pasów mistrzowskich WBA Continental oraz IBO International w wadze półciężkiej zmierzy się z Arturem Kamińskim.

Trudna przeprawa czeka również jednego z najbardziej utalentowanych polskich zawodników muay thai — Adriana Gunię. Rywalem młodego fightera będzie doświadczony Brazylijczyk Arnold Moska.

Transmisja gali DWM 7: Wieluń Fight Night w sobotę na sportowych antenach Polsatu.

