Oto nowy trener Manchesteru United

44-letni Carrick był piłkarzem „Czerwonych Diabłów” w latach 2006-18. Wywalczył z nimi liczne trofea, m.in. pięć razy był mistrzem Anglii i triumfował w Lidze Mistrzów. Karierę trenerską rozpoczął w tym klubie jako szkoleniowiec tymczasowy w 2021 roku, a w latach 2022-25 prowadził Middlesbrough.

„Michael to wspaniały trener i wie dokładnie, czego potrzeba, żeby Manchester United zwyciężał” - skomentował dyrektor ds. futbolu Jason Wilcox, cytowany w komunikacie.

Po 21 kolejkach angielskiej ekstraklasy drużyna z Manchesteru zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 32 punktów. Prowadzący Arsenal Londyn zgromadził 49. W niedzielę „ManU” przegrał swój pierwszy w tym sezonie mecz Pucharu Anglii - z Brighton & Hove Albion 1:2.

PAP