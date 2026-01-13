ŁKS Łódź - Paksi FC. Relacja live i wynik na żywo

Piłkarze polskich zespołów przygotowują się do rundy wiosennej. Trwająca zażarta walka o mistrzostwo Polski przyciąga wielkie zainteresowanie kibiców i mediów. Podobnie dzieje się w pierwszej lidze, gdzie wiele klubów jest zamieszanych w walkę o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Duże ambicje ma ŁKS Łódź, który mimo zajmującego 11. miejsca w tabeli Fortuna 1. Ligi chce powalczyć o, przynajmniej, awans do strefy barażowej. Drużyna Grzegorza Szoki na miejsce przygotowań wybrała tureckie Side, gdzie w pierwszym sparingu zmierzy się z węgierskim Paksi FC.

Mecz ten pokaże pierwsze efekty przygotowań do sezonu, a my przekonamy się w jakiej aktualnie dyspozycji znajduje się ŁKS.

JZ, Polsat Sport