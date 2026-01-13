Pierwsze mecze półfinałowe LM za nami

Zimowe

Za nami pierwsze mecze półfinałowe Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie. W lepszej sytuacji przed rewanżami są zawodnicy Frolundy Goteborg oraz Lulei Hockey.

Hokeista w żółtej koszulce Lulea Hockey na lodowisku.
fot. PAP
Pierwsze mecze półfinałowe LM za nami

We wcześniejszych dziesięciu edycjach Champions Hockey League (CHL) tylko dwa razy do półfinału zakwalifikowały się trzy drużyny z jednego kraju i w obu przypadkach były to szwedzkie kluby.

 

We wtorkowym meczu Brynas przegrało z Frolundą Goteborg 0:2.

W drugiej parze EV Zug rywalizowało z Luleą Hockey. Warto dodać, że obie ekipy spotkały się ze sobą w pierwszej kolejce obecnego sezonu. W Coop Norrbotten Arenie na północy Szwecji górą byli gracze EV Zug, którzy wygrali to starcie po dogrywce 3:2, a złotego gola strzelił Lukas Bengtsson.

 

We wtorek lepsi okazali się Szwedzi, wygrywając 3:2.

Rewanże odbędą się 20 stycznia. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

 

Brynas IF – Frolunda Goteborg 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) 

Bramki: Stenberg, Friberg.

 

EV Zug – Lulea Hockey 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Bramki: Kovar, Tatar - Liedes, Hedqvist, Tardif.

 

 

Przejdź na Polsatsport.pl
HOKEJZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Hanna Mazur 4. w biegu masowym na ME w Tomaszowie Mazowieckim

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 