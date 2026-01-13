Pierwsze mecze półfinałowe LM za nami

We wcześniejszych dziesięciu edycjach Champions Hockey League (CHL) tylko dwa razy do półfinału zakwalifikowały się trzy drużyny z jednego kraju i w obu przypadkach były to szwedzkie kluby.

We wtorkowym meczu Brynas przegrało z Frolundą Goteborg 0:2.



W drugiej parze EV Zug rywalizowało z Luleą Hockey. Warto dodać, że obie ekipy spotkały się ze sobą w pierwszej kolejce obecnego sezonu. W Coop Norrbotten Arenie na północy Szwecji górą byli gracze EV Zug, którzy wygrali to starcie po dogrywce 3:2, a złotego gola strzelił Lukas Bengtsson.

We wtorek lepsi okazali się Szwedzi, wygrywając 3:2.



Rewanże odbędą się 20 stycznia. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Brynas IF – Frolunda Goteborg 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Bramki: Stenberg, Friberg.

EV Zug – Lulea Hockey 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Bramki: Kovar, Tatar - Liedes, Hedqvist, Tardif.