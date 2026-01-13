PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Jastrzębski Węgiel. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Ani Projektowi, ani Jastrzębskiemu nie udało się w tym sezonie zdobyć Pucharu Polski, więc uwaga obu klubów z pewnością będzie teraz skupiona na PlusLidze. W niej znacznie lepiej radzą sobie siatkarze ze stolicy, którzy są wiceliderem tabeli z punktem straty do prowadzącej Bogdanki LUK Lublin. Bilans warszawskiej ekipy to jedenaście zwycięstw i tylko trzy porażki.

Z kolei zespół z Górnego Śląska zajmuje ósme miejsce z siedmioma "oczkami" mniej od Projektu. Jastrzębianie odnieśli dziewięć zwycięstw i ponieśli pięć porażek. Po serii wygranych utytułowany klub z południa kraju sensacyjnie uległ niedawno 0:3 w Suwałkach i wciąż nie może być pewny udziału w fazie play-off.

Projekt przystąpi do środowego meczu po dwóch porażkach w pucharach. Najpierw uległ w Lidze Mistrzów francuskiemu Montpellier 2:3, a następnie musiał uznać wyższość Asseco Resovii Rzeszów 0:3 w półfinale Pucharu Polski. Tymczasem Jastrzębski zwyciężył węgierski MAV Elore SC 3:0 i awansował do 1/16 finału Pucharu CEV.

Ostatni raz Jastrzębski rywalizował z Projektem na początku listopada 2025 roku i przegrał we własnej hali 0:3. Warto podkreślić, że Warszawianie wygrali pięć ostatnich potyczek ze śląską drużyną.

Gdzie obejrzeć mecz Projekt - Jastrzębski? O której godzinie?

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Jastrzębski Węgiel we środę 14 stycznia od godz. 20:00 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

