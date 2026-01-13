Polak wraca do klatki! Poznał kolejnego rywala w UFC
Muin Gafurov będzie kolejnym rywalem Jakuba Wikłacza w UFC. Do pojedynku dojdzie podczas gali w lutym.
Przypomnijmy - w październiku Wikłacz zadebiutował w organizacji UFC. Polak podczas gali numer 320 pokonał Amerykanina Patchy'ego Mixa.
ZOBACZ TAKŻE: Miał 38 lat. Nie żyje polski pięściarz
Teraz były mistrz KSW zmierzy się z kolejnym rywalem. Jego przeciwnikiem będzie Muin Gafurov z Tadżykistanu, legitymujący się rekordem 20-6.
29-latek jest znacznie bardziej doświadczony od Wikłacza, jeśli chodzi o starty w UFC - pod szyldem największej organizacji MMA stoczył cztery walki, z których dwie wygrał, a dwa razy musiał uznać wyższość rywali.
Do walki Wikłacz - Gafurov dojdzie na gali UFC 7 lutego. Oprócz Wikłacza, na gali wystąpią też Klaudia Syguła i Michał Oleksiejczuk. Walką wieczoru będzie starcie Mario Bautista - Vinicius Oliveira.Przejdź na Polsatsport.pl