Polak wraca do klatki! Poznał kolejnego rywala w UFC

Sporty walki

Muin Gafurov będzie kolejnym rywalem Jakuba Wikłacza w UFC. Do pojedynku dojdzie podczas gali w lutym.

Grafika promocyjna walki MMA: Muin Gafurov vs Sebastian Wikłacz.
fot. UFC
Jakub Wikłacz wraca do klatki UFC.

Przypomnijmy - w październiku Wikłacz zadebiutował w organizacji UFC. Polak podczas gali numer 320 pokonał Amerykanina Patchy'ego Mixa.

 

ZOBACZ TAKŻE: Miał 38 lat. Nie żyje polski pięściarz

 

Teraz były mistrz KSW zmierzy się z kolejnym rywalem. Jego przeciwnikiem będzie Muin Gafurov z Tadżykistanu, legitymujący się rekordem 20-6.

 

29-latek jest znacznie bardziej doświadczony od Wikłacza, jeśli chodzi o starty w UFC - pod szyldem największej organizacji MMA stoczył cztery walki, z których dwie wygrał, a dwa razy musiał uznać wyższość rywali.

 

Do walki Wikłacz - Gafurov dojdzie na gali UFC 7 lutego. Oprócz Wikłacza, na gali wystąpią też Klaudia Syguła i Michał Oleksiejczuk. Walką wieczoru będzie starcie Mario Bautista - Vinicius Oliveira.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
JAKUB WIKŁACZMMASPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wojciech Pająk - Sayfulla Atabaev. Skrót walki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 