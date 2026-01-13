Polak wraca do klatki! Poznał kolejnego rywala w UFC

Przypomnijmy - w październiku Wikłacz zadebiutował w organizacji UFC. Polak podczas gali numer 320 pokonał Amerykanina Patchy'ego Mixa.

Teraz były mistrz KSW zmierzy się z kolejnym rywalem. Jego przeciwnikiem będzie Muin Gafurov z Tadżykistanu, legitymujący się rekordem 20-6.

29-latek jest znacznie bardziej doświadczony od Wikłacza, jeśli chodzi o starty w UFC - pod szyldem największej organizacji MMA stoczył cztery walki, z których dwie wygrał, a dwa razy musiał uznać wyższość rywali.

POLSKA SIŁA 🇵🇱 🫡 #UFCVegas113



🇵🇱 @Jakub_Wiklacz vs Muin Gafurov 🇹🇯

🇵🇱 Klaudia Sygula vs Priscila Cachoeira 🇧🇷 pic.twitter.com/DXvF9D9SfG — UFC Europe (@UFCEurope) January 13, 2026

Do walki Wikłacz - Gafurov dojdzie na gali UFC 7 lutego. Oprócz Wikłacza, na gali wystąpią też Klaudia Syguła i Michał Oleksiejczuk. Walką wieczoru będzie starcie Mario Bautista - Vinicius Oliveira.

BS, Polsat Sport