Polsat Futbol Cast - 14.01. Transmisja TV i stream online

Tomasz Hajto oraz jeden z najlepszych współczesnych moderatorów sportowych Bożydar Iwanow opowiedzą o swoich wrażeniach odnośnie niedzielnego finału Superpucharu Hiszpanii, w którym FC Barcelona pokonała Real Madryt 3:2. Efektownego gola strzelił w nim Robert Lewandowski, a posadę z powodu porażki stracił szkoleniowiec "Królewskich" Xabi Alonso.

ZOBACZ TAKŻE: Losowanie Ligi Konferencji. Transmisja TV i stream online

W dalszej części programu przyjrzymy się również polskim wątkom na Półwyspie Apenińskim, czyli występom Polaków w Serie A oraz wtorkowym meczu 1/8 finału Pucharu Włoch, w którym AS Roma podejmie Torino. Szansę na kolejny występ w ekipie "Giallorossich" będzie miał zatem Jan Ziółkowski, którego Gian Piero Gasperini oszczędził w ostatnim meczu ligowym przeciwko Sassuolo.

Na koniec pochylimy się nad minionymi oraz przyszłymi meczami Bundesligi, w której również dostrzeżemy parę polskich wątków.

Transmisja Polsat Futbol Cast w środę w Polsacie Sport 1 a także online na Polsatsport.pl, Polsat Box Go oraz na kanale YouTube Polsatu Sport. Początek o godzinie 09:00.

Polsat Sport