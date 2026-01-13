Potrzebowała tylko 67 minut, by zaskoczyć wszystkich. Kim jest ta nowa tenisowa sensacja?

Kim jest Linda Klimovicova?

Linda Klimovicova urodziła się 18 czerwca 2004 roku w czeskim Ołomuńcu i do listopada 2024 roku grała w czeskich barwach. Wówczas otrzymała polski paszport i zdecydowała się na reprezentowanie Polski na międzynarodowej arenie. Od wielu lat trenuje w Bielsku-Białej.



Zaledwie 21-letnia tenisistka jest na początku swojej drogi, jednak już teraz potwierdza spory potencjał. Obecnie buduje pozycję, biorąc udział w turniejach niższej rangi. Kto wie, czy już niedługo nie dołączy do grona najlepszych polskich tenisistek.

Udany debiut w reprezentacji Polski

Pod koniec 2025 roku Linda Klimovicova otrzymała powołanie do pierwszej reprezentacji Polski. Miało to miejsce przy okazji turnieju kwalifikacyjnego do Pucharu Billie Jean King. Tam dwukrotnie zagrała w deblu, gdy losy pojedynków z Nową Zelandią i Rumunią były już rozstrzygnięte.



W decydującym starciu z Rumunią wyszła na kort u boku Igi Świątek, dzięki czemu od razu pojawiła się na ustach wielu ekspertów i wzbudziła ogromne zainteresowanie kibiców. Debiut należy uznać za udany, ponieważ Klimovicova wygrała oba dotychczasowe mecze w biało-czerwonych barwach.

Największe sukcesy w dotychczasowej karierze

Do tej pory Linda Klimovicova ani razu nie grała w turnieju głównym wielkiego szlema. Najbliżej tego była w 2025 roku w Roland Garros, gdy odpadła w III rundzie kwalifikacji. Dotychczasowe sukcesy odnosiła tylko w turniejach mniejszej rangi.



Na swoim koncie ma sześć singlowych triumfów w zawodach rangi ITF. Już jako reprezentantka Polski wygrała w styczniu 2025 roku w La Marsa w Tunezji oraz w lipcu 2025 roku w Vitorii-Gasteiz w Hiszpanii. Czy w 2026 roku dopisze do tego dorobku kolejne sukcesy?

Zajmuje miejsce w drugiej setce rankingu WTA

Jak można zobaczyć na stronie Live Tennis, na początku 2026 roku Linda Klimovicova zajmuje miejsce w połowie drugiej setki rankingu WTA. W notowaniu z 12 stycznia 2026 roku była to dokładnie 141. pozycja, a jej rekord życiowy to 133.



Młoda reprezentantka Polski liczy jednak na to, że ten sezon będzie dla niej przełomowym. Pierwszym celem jest powalczenie o wskoczenie do TOP 100 rankingu, co ułatwi jej starty w wyżej notowanych i lepiej premiowanych turniejach.

