Puchar CEV: MOYA Radomka Radom - Mladost Zagrzeb. Relacja live i wynik na żywo

Drużyna z Zagrzebia wygrała pierwsze spotkanie, mimo wpadki w drugim secie (18:25). Pozostałe partie gospodynie pewnie rozstrzygały na swoją korzyść (25:14, 25:19 i 25:13). Miały przewagę w ataku i lepiej punktowały blokiem (11-5).

Wynik 3:1 dla Chorwatek oznacza, że w rewanżowym starciu zawodniczki z Radomia muszą wygrać za trzy punkty (3:0 lub 3:1), a następnie zwyciężyć w "złotym secie", żeby wywalczyć awans do kolejnej rundy.

W 1/16 finału Pucharu CEV Radomka pokonała czeski VK UP Ołomuniec (3:0, 3:0). Mistrzynie Chorwacji wyeliminowały macedońską drużynę Janta Volej Kisela Voda (3:0).

Relacja live i wynik na żywo z meczu MOYA Radomka Radom - Mladost Zagrzeb we wtorek 13 stycznia od 20:30 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport