AS Roma ma za sobą bardzo dobry czas. Nie dość, że wygrała ostatnio dwa mecze z rzędu, to w obu meczach zanotowała czyste konto. Jan Ziółkowski, choć z Lecce spisał się świetnie, w spotkaniu z Sassuolo wszedł na zaledwie cztery minuty.

Sytuacja Torino wygląda dużo gorzej. Choć na początku roku rozbiła Hellas Werona, potem przegrała zarówno z Udinese, jak i Atalantą. Do 1/8 finału Pucharu Włoch awansowała za to dzięki zwycięstwu z Pisa SC po golu Cesare Casadeiego.

Bezpośrednie mecze między AS Romą a Torino były ostatnio dość jednostronne. Tylko raz padł remis, natomiast czterokrotnie wygrywał zespół z Rzymu. Ostatnie starcie, które odbyło się we wrześniu, zwyciężyło jednak niespodziewanie Torino.

Transmisja spotkania AS Roma - Torino w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Mecz odbędzie się we wtorek 13 stycznia. Początek o godz. 20:55.