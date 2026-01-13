Starcie gigantów! Mecz PlusLigi na żywo

ZAKSA jest w kryzysie - przegrała cztery ostatnie mecze w PlusLidze, w związku z czym, osunęła się na odległe, dziewiąte miejsce w tabeli. Podopieczni Andrei Gianiego zgromadzili zaledwie 17 punktów w 14 kolejkach. Taki dorobek sprawia, że kędzierzynianie znajdują się obecnie poza strefą gwarantującą udział w fazie play-off.

W znacznie bardziej komfortowym położeniu są ich rywale. Skra zanotowała udany początek sezonu i zajmuje solidną, piątą lokatę. Mimo czterech porażek w 13 starciach, mają oni w swoim dorobku aż 27 "oczek", co daje im pewne miejsce w czołowej ósemce walczącej o ćwierćfinały PlusLigi.

Przypomnijmy, że w ostatnim bezpośrednim starciu górą była ekipa z Bełchatowa. W meczu trzeciej kolejki obecnego sezonu Skra zwyciężyła po tie-breaku.

Relacja live i wynik na żywo meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE GieK Skra Bełchatów od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport