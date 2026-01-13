Szokujące rozstrzygnięcia podczas Masters 2026. Mistrzowie świata już odpadli!

Trwa pierwsza runda snookerowego Mastersa. Już w niedzielę byliśmy świadkami dwóch niespodzianek - broniący tytułu Anglik Shaun Murphy przegrał z Chińczykiem Yize Wu, a inny z Anglików, Mark Selby - z chińskim zawodnikiem Xiao Guodongiem. Oba spotkania zakończyły się wynikami 6:2 dla snookerzystów z Azji.

Przypomnijmy - Murphy to mistrz świata z 2005 roku, natomiast Selby triumfował w najważniejszej imprezie w latach 2014, 2016, 2017 i 2021.

Dzień później z zawodami pożegnał się kolejny wielokrotny mistrz świata. Walijczyk Mark Williams musiał uznać wyższość Mark Allena. Zawodnik z Irlandii Północnej wygrał 6:2.

W tegorocznej edycji udziału nie bierze Ronnie O'Sullivan. Anglik wycofał się z turnieju ze względu na problemy zdrowotne.