Trzecie miejsce Król-Walas w Bad Gastein

Zimowe

Snowboardzistka Aleksandra Król-Walas zajęła trzecie miejsce w slalomie gigancie równoległym w austriackim Bad Gastein, zaliczanym do Pucharu Świata. Zwyciężyła Włoszka Lucia Dalmasso, a druga była Holenderka Michelle Dekker.

Snowboardzistka w kombinezonie z numerem 28 zjeżdża po stoku, robiąc zakręt.
fot. PAP
Aleksandra Król-Walas

Polka miała czwarty czas w kwalifikacjach, a potem wyprzedziła Niemkę Mathildę Scheid w 1/8 finału (różnica 4,21 s) oraz Włoszkę Elisę Caffont w ćwierćfinale (0,59 s). W kolejnej rundzie musiała uznać wyższość Dekker (0,13 s).

 

W „małym finale”, czyli wyścigu o trzecie miejsce, w samej końcówce dogoniła i wyprzedziła Szwajcarkę Julie Zogg, uzyskując ostatecznie czas o 0,39 s, choć w pewnym momencie miała blisko sekundę straty.

 

Na podium zawodów PŚ Król-Walas stanęła drugi raz w tym sezonie - w grudniu była druga we włoskiej Carezzy - a 12. w karierze.

 

W kwalifikacjach odpadli: mistrz świata z 2023 roku Oskar Kwiatkowski (34. miejsce), Andrzej Gąsienica-Daniel (45.), Maria Bukowska-Chyc (24. miejsce) oraz Olimpia Kwiatkowska (33.), a Michał Nowaczyk nie ukończył swojego pierwszego przejazdu.

 

Kolejne zawody w tej konkurencji odbędą się w środę w tym samym miejscu.

PAP
