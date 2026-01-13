Trzecie miejsce Król-Walas w Bad Gastein

Polka miała czwarty czas w kwalifikacjach, a potem wyprzedziła Niemkę Mathildę Scheid w 1/8 finału (różnica 4,21 s) oraz Włoszkę Elisę Caffont w ćwierćfinale (0,59 s). W kolejnej rundzie musiała uznać wyższość Dekker (0,13 s).

W „małym finale”, czyli wyścigu o trzecie miejsce, w samej końcówce dogoniła i wyprzedziła Szwajcarkę Julie Zogg, uzyskując ostatecznie czas o 0,39 s, choć w pewnym momencie miała blisko sekundę straty.

Na podium zawodów PŚ Król-Walas stanęła drugi raz w tym sezonie - w grudniu była druga we włoskiej Carezzy - a 12. w karierze.

W kwalifikacjach odpadli: mistrz świata z 2023 roku Oskar Kwiatkowski (34. miejsce), Andrzej Gąsienica-Daniel (45.), Maria Bukowska-Chyc (24. miejsce) oraz Olimpia Kwiatkowska (33.), a Michał Nowaczyk nie ukończył swojego pierwszego przejazdu.

Kolejne zawody w tej konkurencji odbędą się w środę w tym samym miejscu.

