WTA w Hobart: Magda Linette - Oksana Selekhmeteva. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magda Linette - Oksana Selekhmeteva to jeden z meczów w ramach 1/16 finał WTA w Hobart. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Linette, która w rankingu WTA plasuje się na 53. lokacie, przystępuje do tego turnieju po zmaganiach w Auckland, gdzie odpadła w trzeciej rundzie z Alexandrą Ealą. Z kolei Selekhmeteva rywalizowała w Brisbane, ale tam odpadła już w pierwszej rundzie z Taylah Preston, natomiast do drabinki głównej w Hobart przedarła się przez dwustopniowe kwalifikacje.

 

Obie zawodniczki już raz ze sobą rywalizowały w Indiach w 2022 roku. Wówczas lepsza okazała się Linette, która w turnieju w Hobart jest rozstawiona z numerem ósmym. Selekhmeteva w rankingu WTA zajmuje 98. miejsce.

 

KN, Polsat Sport
