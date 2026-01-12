WTA w Hobart: Magda Linette - Oksana Selekhmeteva. Relacja live i wynik na żywo

Linette, która w rankingu WTA plasuje się na 53. lokacie, przystępuje do tego turnieju po zmaganiach w Auckland, gdzie odpadła w trzeciej rundzie z Alexandrą Ealą. Z kolei Selekhmeteva rywalizowała w Brisbane, ale tam odpadła już w pierwszej rundzie z Taylah Preston, natomiast do drabinki głównej w Hobart przedarła się przez dwustopniowe kwalifikacje.

Obie zawodniczki już raz ze sobą rywalizowały w Indiach w 2022 roku. Wówczas lepsza okazała się Linette, która w turnieju w Hobart jest rozstawiona z numerem ósmym. Selekhmeteva w rankingu WTA zajmuje 98. miejsce.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Oksana Selekhmetva na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport