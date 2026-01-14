Drużyna Śląska Wrocław spisuje się ostatnio różnie. Choć jest liderem polskiej ligi i wygrała trzy z czterech ostatnich spotkań, to dużo gorzej wygląda to w Pucharze Europy. Pod koniec listopada Śląsk sprawił niemałą sensację, kiedy pokonał Bahcesehir Koleji. Od tamtej pory czeka jednak na kolejne zwycięstwo. Przegrał aż pięć meczów z rzędu, z czego w ostatnim został rozbity przez Hapoel Jerozolima 72:115.

Wenecja przeciwnie - ma ostatnio całkiem niezłą serię. Mimo że poległa w niedzielę w lidze z zespołem Virtus Bologna, to w rozgrywkach Pucharu Europy wygrała trzy spotkania z rzędu. Ostatnio pewnie zwyciężyła z Cluj-Napoca 90:83.

Jeśli chodzi o bezpośrednie starcia, to oba zespoły zmierzyły się tylko raz. Pod koniec października Śląsk, choć miał dobry początek, wyraźnie przegrał na własnym parkiecie 92:104.

Transmisja spotkania Umana Reyer Wenecja - WKS Śląsk Wrocław w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.Mecz odbędzie się w środę 14 stycznia. Początek o godz. 19:55.