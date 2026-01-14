Horror z "happy endem" w Słowenii. BKS Bostik gra dalej w europejskim pucharze

Bielszczanki w poprzedniej rundzie dwa razy pokonały OK Dinamo Zagrzeb, 3:0 i 3:1. W następnej zmierzą się z wygranym z pary Reale Mutua Fenera Chieri'76 (Włochy) - Vandoeuvre Nancy VB (Francja).

Ekipa z Bielska-Białej słabo zaczęła środowe spotkanie; w inauguracyjnej odsłonie było 16:10 dla Słowenek. Potem zmobilizowała się - przez chwilę - do lepszej gry. Zmniejszyła stratę do dwóch punktów. Było 21:19, ale następne trzy punkty zdobył OTP. Co prawda nie wykorzystał pierwszej tzw. piłki setowej, ale drugą już tak.

W początkowej fazie drugiej odsłony BKS bardzo słabo prezentował się na przyjęciu. W efekcie przegrywał aż 3:12. Potem podopieczne Bartłomieja Piekarczyka zdołały zmniejszyć stratę do trzech punktów (16:19), ale ostatecznie przegrały 18:25.

Zespół OTP Banka Branik Maribor, aby doprowadzić do tzw. złotego seta musiał w środę zwyciężyć 3:0 lub 3:1. Nie zdołał jednak już wygrać ani jednej odsłony.

Do zwycięstwa BKS poprowadziły Kertu Laak - 18 punktów i Aleksandra Gryka - 14.

