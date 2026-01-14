Horror z "happy endem" w Słowenii. BKS Bostik gra dalej w europejskim pucharze

Siatkówka

Siatkarki BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała pokonały na wyjeździe drużynę OTP Banka Branik Maribor 3:2 (20:25, 18:25, 25:17, 25:13, 16:14) w rewanżowym meczu 1/8 finału Pucharu CEV. Pierwszy mecz wygrały 3:0 i awansowały do kolejnej rundy rozgrywek.

Trener siatkarskiej drużyny BKS w okularach i kurtce sportowej trzyma kartkę z notatkami.
fot: PAP
Bartłomiej Piekarczyk (trener BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała)

Bielszczanki w poprzedniej rundzie dwa razy pokonały OK Dinamo Zagrzeb, 3:0 i 3:1. W następnej zmierzą się z wygranym z pary Reale Mutua Fenera Chieri'76 (Włochy) - Vandoeuvre Nancy VB (Francja).

 

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarki Chemika Police zagrają w ćwierćfinale! Pewna wygrana na wyjeździe

 

Ekipa z Bielska-Białej słabo zaczęła środowe spotkanie; w inauguracyjnej odsłonie było 16:10 dla Słowenek. Potem zmobilizowała się - przez chwilę - do lepszej gry. Zmniejszyła stratę do dwóch punktów. Było 21:19, ale następne trzy punkty zdobył OTP. Co prawda nie wykorzystał pierwszej tzw. piłki setowej, ale drugą już tak.

 

W początkowej fazie drugiej odsłony BKS bardzo słabo prezentował się na przyjęciu. W efekcie przegrywał aż 3:12. Potem podopieczne Bartłomieja Piekarczyka zdołały zmniejszyć stratę do trzech punktów (16:19), ale ostatecznie przegrały 18:25.

 

Zespół OTP Banka Branik Maribor, aby doprowadzić do tzw. złotego seta musiał w środę zwyciężyć 3:0 lub 3:1. Nie zdołał jednak już wygrać ani jednej odsłony.

 

Do zwycięstwa BKS poprowadziły Kertu Laak - 18 punktów i Aleksandra Gryka - 14.

 

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BKS BOSTIK ZGO BIELSKO-BIAŁAEUROPEJSKIE PUCHARYOTP BANKA BRANIK MARIBORPUCHAR CEVPUCHAR CEV SIATKAREKSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Asy serwisowe w meczu Bogdanka LUK Lublin - InPost ChKS Chełm
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 