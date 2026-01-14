Jak rozpocząć grę w koszykówkę?

W części wstępnej są to gry i zabawy do nauczania fundamentalnych umiejętności w koszykówce:

- berek po liniach boiska do koszykówki;

- kółko i krzyżyk, zabawa znana nam ze szkolnych lat;

- „król dryblingu”, czyli wykorzystanie umiejętności manualnych i koordynacyjnych;

- ćwiczenia oswajające z elementami rywalizacji.

W drugiej części przewodnika po koszykówce i jej fundamentach uczymy się formy podań: jednorącz podstawowe, sprzed klatki piersiowej oraz znad głowy. Gry i zabawy, które przydają się do nauczania chwytów i podań, to: tzw. dziadek i szybie podania.

Na koniec prof. Gryko i jego zespół przeprowadzają nas przez najważniejsze elementy techniczne w koszykówce, czyli rzut, podanie i kozłowanie. Ta pierwsza umiejętność dzieli się na rzut z wyskoku, rzut wolny i rzut po kozłowaniu (tzw. dwutakt).

- Koszykówka jest bardzo prostą grą zespołową. Opisując ją można się posłużyć dość znanym powiedzeniem: rzucać celnie, bronić szczelnie – opowiada prof. Gryko. – Włączając dzieci i młodzież do sportu, nie tylko do koszykówki, nie można ich przebodźcować. Odchodzimy od formy ścisłej, wszystko powinno opierać się na grach, rywalizacji, mądrej zabawie. Aktywność fizyczna, a z mojego punktu widzenia koszykówka, odwiedzie młodych ludzi od cywilizacyjnych pokus. Polecam!