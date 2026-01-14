Liga Mistrzyń: DevelopRes Rzeszów - Levallois Paris SC. Relacja live i wynik na żywo

Po 3 dotychczasowych kolejkach Ligi Mistrzyń siatkarki z Rzeszowa plasują się na 1. miejscu grupy E. Najbardziej prestiżowe rozgrywki rozpoczęły bowiem od zwycięstwa 3:1 nad Marica Płowdiw, a w ostatniej kolejce wygrały na wyjeździe z SSC Palmberg Schwerin 3:2. Jedyną porażkę poniosły z kolei w 2. kolejce właśnie przeciwko Levallois, gdy spotkanie w Paryżu zakończyło się dopiero po tie-breaku.

Jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe, to Rzeszowianki z bilansem 12:1 pewnie rozsiadły się na 1. miejscu w tabeli, z kolei Paryżanki pełnią obecnie rolę wiceliderek League A, tracąc do 1. drużyny 9 punktów.

Relacja i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - Levallois Paris SC od godziny 18:00 na Polsatsport.pl.

