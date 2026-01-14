Liga Mistrzyń: DevelopRes Rzeszów - Levallois Paris SC. Relacja live i wynik na żywo
W środę, w ramach 4. kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzyń, DevelopRes Rzeszów podejmie we własnej hali Levallois Paris SC. Gospodynie będą chciały za wszelką cenę zrewanżować się Francuzkom za jedyną poniesioną jak na razie porażkę. Relacja i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - Levallois Paris SC na Polsatsport.pl
Po 3 dotychczasowych kolejkach Ligi Mistrzyń siatkarki z Rzeszowa plasują się na 1. miejscu grupy E. Najbardziej prestiżowe rozgrywki rozpoczęły bowiem od zwycięstwa 3:1 nad Marica Płowdiw, a w ostatniej kolejce wygrały na wyjeździe z SSC Palmberg Schwerin 3:2. Jedyną porażkę poniosły z kolei w 2. kolejce właśnie przeciwko Levallois, gdy spotkanie w Paryżu zakończyło się dopiero po tie-breaku.
ZOBACZ TAKŻE: Były trener siatkarzy Skry stracił pracę! Leal nowym szkoleniowcem
Jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe, to Rzeszowianki z bilansem 12:1 pewnie rozsiadły się na 1. miejscu w tabeli, z kolei Paryżanki pełnią obecnie rolę wiceliderek League A, tracąc do 1. drużyny 9 punktów.
Relacja i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - Levallois Paris SC od godziny 18:00 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl