Liga Mistrzyń: ŁKS Commercecon Łódź - Zeren Spor Kulubu. Relacja live i wynik na żywo

Siatkarki z Łodzi nie rozpoczęły dobrze obecnej edycji Ligi Mistrzyń. Jak na razie ich droga stanowi pasmo porażek: najpierw 1:3 z Dresdner SC, następnie 0:3 z Turczynkami, a w ostatniej kolejce, również "do zera", uległy u siebie A.Carraro Prosecco Doc Conegliano, w której rozgrywającą jest Joanna Wołosz.

Z kolei Turczynki na inaugurację przegrały w tie-breaku z liderującymi Włoszkami, ale porażkę tę powetowały sobie w dwóch kolejnych meczach, w których bez straty seta rozprawiły się z Polkami i Niemkami.

Takie wyniki dają ekipie z Ankary 2. miejsce w tabeli grupy D, z kolei Łodzianki, z zerowym dorobkiem punktowym, okupują ostatnią lokatę. Środowy mecz we własnej hali może być ostatnim dzwonkiem, by wrócić do walki o awans do kolejnej fazy najbardziej prestiżowych rozgrywek europejskich.

Relacja i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - Zeren Spor Kulubu od godziny 20:30 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport