Mistrzostwa Europy - Sheffield 2026 - program krótki solistek. Gdzie obejrzeć?
Przed nami mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym w Sheffield. Transmisja z programu krótkiego solistek w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.
Jekatierina Kurakowa
Do rywalizacji solistek przystąpi trzydzieści osiem zawodniczek. Wśród nich będą dwie reprezentantki Polski: Laura Szczęsna i Jekatierina Kurakowa.
Tytułu mistrzyni Starego Kontynentu wywalczonego w ubiegłym roku w Tallinnie broni Estonka Niina Petrokina.
Transmisja z programu krótkiego solistek w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:00.Przejdź na Polsatsport.pl