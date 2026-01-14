Mistrzostwa Europy - Sheffield 2026 - program krótki solistek. Gdzie obejrzeć?

Zimowe

Przed nami mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym w Sheffield. Transmisja z programu krótkiego solistek w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Łyżwiarka figurowa wykonująca pozycję na lodzie.
fot. PAP
Jekatierina Kurakowa

Do rywalizacji solistek przystąpi trzydzieści osiem zawodniczek. Wśród nich będą dwie reprezentantki Polski: Laura Szczęsna i Jekatierina Kurakowa. 

 

Tytułu mistrzyni Starego Kontynentu wywalczonego w ubiegłym roku w Tallinnie broni Estonka Niina Petrokina.

 

Transmisja z programu krótkiego solistek w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:00.

