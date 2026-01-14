Mistrzostwa Europy - Sheffield 2026 - program krótki solistek. Gdzie obejrzeć?

Do rywalizacji solistek przystąpi trzydzieści osiem zawodniczek. Wśród nich będą dwie reprezentantki Polski: Laura Szczęsna i Jekatierina Kurakowa.

Tytułu mistrzyni Starego Kontynentu wywalczonego w ubiegłym roku w Tallinnie broni Estonka Niina Petrokina.

Transmisja z programu krótkiego solistek w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:00.

Polsat Sport