Multimedalista wściekły na organizatorów igrzysk. Mówi o hańbie i braku szacunku

57-latek przyznał w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport", że zapraszanie byłych olimpijczyków - zwłaszcza takich, którzy w trakcie kariery sportowej odnosili ogromne sukcesy - do komitetu organizacyjnego czy różnych ciał doradczych jest normą we wszystkich krajach. Włosi tymczasem zupełnie go pominęli i podczas ZIO 2026 Fauner nie będzie pełnił żadnej oficjalnej roli.

- Uważam to za niewiarygodną zniewagę i mówię to w imieniu moim oraz dziesięciorga innych olimpijczyków, którzy łącznie zdobyli na igrzyskach 35 medali. Wszyscy jesteśmy wściekli, że nie zaangażowano nas w żaden sposób w organizację zimowych igrzysk w naszym kraju. Ani nie zostaliśmy ambasadorami imprezy, ani nawet nie dano nam nieść pochodni w sztafecie z ogniem olimpijskim. Nie mają za grosz szacunku dla nas, starych mistrzów. Nawet moja żona uważa to za hańbę, tym bardziej, że wśród niosących pochodnie było mnóstwo ludzi nie ze sportu, tylko z branży rozrywkowej - grzmiał Silvio Fauner.

Organizatorzy igrzysk odpowiedzieli Włochowi w krótkim komunikacie, zaznaczając, że jego brak wynika nie ze złej woli, ale z... jego działalności politycznej.

"Pragniemy podkreślić, że mimo naszego najwyższego uznania dla sportowej kariery pana Faunera, nie mogliśmy go zaprosić nawet do udziału w sztafecie, ponieważ piastuje on w tej chwili stanowisko wiceburmistrza gminy Sappada. Jest to okoliczność spełniająca kryteria wykluczenia, jasno określone w regulaminie, który można znaleźć na stronie internetowej igrzysk Mediolan/ Cortina d'Ampezzo 2026" - czytamy w oświadczeniu.

Silvio Fauner to jeden z najbardziej utytułowanych włoskich biegaczy narciarskich. W dorobku ma między innymi pięć medali igrzysk olimpijskich (w tym złoto w sztafecie 4x10 km z Lillehammer) i siedem medali mistrzostw świata.