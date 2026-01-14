Nie żyje polska olimpijka. Była wielokrotną medalistką mistrzostw kraju

Urodzona w 1938 roku Eustachiewicz-Kowal związała swoją karierę ze śląskimi klubami. Lata 60. były okresem jej najlepszej formy. Wielokrotnie zdobywała medale mistrzostw Polski, a specjalizowała się zwłaszcza w skoku przez konia oraz ćwiczeniach wolnych.

Dwukrotnie dostąpiła zaszczytu reprezentowania barw narodowych na igrzyskach olimpijskich - najpierw w Rzymie (1960), a cztery lata później w Tokio.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje polski piłkarz. Padł ofiarą brutalnego przestępstwa

Po zakończeniu kariery zawodniczej olimpijka nie porzuciła swojej pasji. Przez kolejne dekady spełniała się jako trenerka, nauczycielka wychowania fizycznego oraz sędzia klasy międzynarodowej.

Informację o śmierci 86-latki przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych burmistrz Mysłowic, Dariusz Wójtowicz, powołując się na wiadomość od bliskich zmarłej.

- Pani Barbara to uczestniczka dwóch Olimpiad w gimnastyce sportowej: w 1960 roku w Rzymie i 1964 roku w Tokio. Nasza Mysłowiczanka to również sędzia międzynarodowy oraz działacz sportowy i Przyjaciółka młodzieży. (...) Panią Barbarę miałem przyjemność osobiście poznać podczas inauguracji Roku Olimpijskiego w Mysłowicach, organizowanego przez Szkołę Podstawową Sportową - czytamy w oficjalnym komunikacie.

ŁO, Polsat Sport