Plebiscyt Tygodnika "Piłka Nożna". Kto otrzyma tytuł Ligowca Roku?

Pierwszym z wyróżnionych piłkarzy jest Kamil Grosicki, który kilka dni temu przedłużył kontrakt z Pogonią Szczecin. W poprzednim roku zaliczył sześć goli oraz osiem asyst we wszystkich rozgrywkach. Jego zespół nie miał jednak szczęścia, ponieważ poległ w finale Pucharu Polski z Legią, a potem nie był w stanie pokonać Jagiellonii w decydującym starciu. Przez to nie występuje w europejskich pucharach w tym sezonie.

ZOBACZ TAKŻE: Legia go nie chciała, teraz wraca. Głośny transfer w ekstraklasie

Bez wątpienia Jan Grzesik stał się w ostatnich miesiącach piłkarzem, o którym mówi się bardzo dużo. Nie dość, że jest jednym z liderów Radomiaka, to wystąpił we wszystkich 18 meczach ligowych. I choć jest prawym obrońcą, to jesienią zanotował kapitalne liczby, gdyż strzelił sześć goli i dołożył do tego pięć asyst.

Ostatnim wymienionym w gronie kandydatów jest Bartosz Nowak, który jeszcze niedawno został oddany bez żalu przez Raków. Teraz jest to jeden z najlepszych zawodników w lidze. Można powiedzieć, że dzięki niemu GKS Katowice wciąż liczy się w walce o utrzymanie.

Według portalu ekstraklasa.org zaliczył on dotąd 37 kluczowych podań, co jest trzecim wynikiem w lidze po Kamilu Grosickim (49) oraz Eriku Janży (39). Nowak był również bohaterem starć z Wisłą Płock oraz Jagiellonią w Pucharze Polski. We wszystkich rozgrywkach osiągnął statystyki - 11 goli i 10 asyst.

Transmisja gali Tygodnika "Piłka Nożna" 2026 na sportowych antenach Polsatu. Gala odbędzie się w sobotę 24 stycznia.