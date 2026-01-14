Plebiscyt Tygodnika "Piłka Nożna". Kto sięgnie po miano Drużyny Roku?

Lech Poznań, Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok - oto drużyny nominowane w kategorii Drużyny Roku w Plebiscycie Tygodnika "Piłka Nożna". Która z nich sięgnie po tytuł?

Piłkarze w niebieskich strojach świętujący razem na boisku.
fot. Cyfrasport
Lech Poznań sięgnął po mistrzostwo Polski

Lech Poznań ma za sobą znakomity rok. Nie dość, że po czterech sezonach odzyskał mistrzostwo Polski, to po rozstaniu z m.in. Afonso Sousą utrzymał poziom. Choć nie udało się zakwalifikować ani do fazy ligowej Ligi Mistrzów, ani Ligi Europy, to piłkarze Nielsa Frederiksena spisali się poprawnie w Lidze Konferencji i na wiosnę będą walczyć o to, by poprawić wynik sprzed trzech lat, kiedy osiągnięto ćwierćfinał.

 

W gronie wymienionych drużyn nie mogło również zabraknąć Jagiellonii Białystok. Piłkarze Adriana Siemieńca po zdobyciu mistrzostwa Polski nie wypadli z czołówki i w poprzednich rozgrywkach mogli świętować brązowy medal.

 

Największym sukcesem był jednak awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Imponujące zwycięstwa z FC Kopenhagą oraz Molde FK sprawiły, że o zespole zrobiło się głośno w Europie. I zostało to podtrzymane w fazie ligowej obecnego sezonu.

 

Ostatnim wyróżnionym zespołem jest Raków Częstochowa. Ten po rozczarowującym sezonie 2023/24, w którym zajął dopiero siódme miejsce w lidze, po objęciu funkcji trenera przez Marka Papszuna odbudował się i sięgnął po wicemistrzostwo Polski.

 

Mało tego, bardzo dobrze zaprezentował się na jesień zarówno w ekstraklasie, jak i Lidze Konferencji. Uplasował się przecież na drugim miejscu w fazie ligowej, tuż za RC Strasbourg.

 

