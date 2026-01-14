Plebiscyt Tygodnika "Piłka Nożna". Kto sięgnie po miano Drużyny Roku?

Lech Poznań ma za sobą znakomity rok. Nie dość, że po czterech sezonach odzyskał mistrzostwo Polski, to po rozstaniu z m.in. Afonso Sousą utrzymał poziom. Choć nie udało się zakwalifikować ani do fazy ligowej Ligi Mistrzów, ani Ligi Europy, to piłkarze Nielsa Frederiksena spisali się poprawnie w Lidze Konferencji i na wiosnę będą walczyć o to, by poprawić wynik sprzed trzech lat, kiedy osiągnięto ćwierćfinał.

W gronie wymienionych drużyn nie mogło również zabraknąć Jagiellonii Białystok. Piłkarze Adriana Siemieńca po zdobyciu mistrzostwa Polski nie wypadli z czołówki i w poprzednich rozgrywkach mogli świętować brązowy medal.

Największym sukcesem był jednak awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Imponujące zwycięstwa z FC Kopenhagą oraz Molde FK sprawiły, że o zespole zrobiło się głośno w Europie. I zostało to podtrzymane w fazie ligowej obecnego sezonu.

Ostatnim wyróżnionym zespołem jest Raków Częstochowa. Ten po rozczarowującym sezonie 2023/24, w którym zajął dopiero siódme miejsce w lidze, po objęciu funkcji trenera przez Marka Papszuna odbudował się i sięgnął po wicemistrzostwo Polski.

Mało tego, bardzo dobrze zaprezentował się na jesień zarówno w ekstraklasie, jak i Lidze Konferencji. Uplasował się przecież na drugim miejscu w fazie ligowej, tuż za RC Strasbourg.

Transmisja gali Tygodnika "Piłka Nożna" 2026 na sportowych antenach Polsatu. Gala odbędzie się w sobotę 24 stycznia.