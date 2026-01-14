Plebiscyt Tygodnika "Piłka Nożna". Kto zostanie Obcokrajowcem Roku?

Wśród nominowanych wyróżniono: Jonatana Brauta Brunesa z Rakowa Częstochowa, Jesusa Imaza z Jagiellonii Białystok oraz Mikaela Ishaka z Lecha Poznań. Cała trójka ma za sobą kapitalny rok - nie tylko w Polsce, ale również w europejskich pucharach.

Brunes zanotował w ubiegłym roku w barwach Rakowa 26 goli. Choć nie udało mu się sięgnąć z drużyną po mistrzostwo Polski, to uplasował się na drugim miejscu w tabeli Ekstraklasy. Zespół z Częstochowy świetnie spisał się podczas rundy jesiennej obecnego sezonu i wciąż będzie rywalizował w trzech rozgrywkach.

Nieco mniej, ponieważ 23 bramki zdobył Jesus Imaz. Jagiellonia nie była w stanie obronić mistrzostwa Polski, natomiast mogła się pochwalić brązowym medalem. Ponadto zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji, co było wielką niespodzianką.

Ostatnim wyróżnionym zawodnikiem jest Mikael Ishak. Szwed okazał się najskuteczniejszym napastnikiem, gdyż strzelił łącznie 33 gole. Lech Poznań nie grał w europejskich pucharach, a ponadto szybko opadł z Pucharu Polski po kompromitującej porażce z Resovią. Sięgnął jednak po mistrzostwo kraju, co wydaje się najważniejszym trofeum. Ishak był jednym z współtwórców tego sukcesu.

Transmisja gali Tygodnika "Piłka Nożna" 2026 na sportowych antenach Polsatu. Gala odbędzie się w sobotę 24 stycznia.