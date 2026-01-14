Plebiscyt Tygodnika "Piłka Nożna". Poznaliśmy kolejnych nominowanych

OBCOKRAJOWIEC ROKU

1. JONATAN BRAUT BRUNES (RAKÓW CZĘSTOCHOWA)

2. JESUS IMAZ (JAGIELLONIA BIAŁYSTOK)

3. MIKAEL ISHAK (LECH POZNAŃ)

LIGOWIEC ROKU

1. KAMIL GROSICKI (POGOŃ SZCZECIN)

2. JAN GRZESIK (RADOMIAK)

3. BARTOSZ NOWAK (GKS KATOWICE)

DRUŻYNA ROKU

1. JAGIELLONIA BIAŁYSTOK

2. LECH POZNAŃ

3. RAKÓW CZĘSTOCHOWA

Historia plebiscytu "Piłki Nożnej" sięga lat 70., kiedy to wyłaniano laureatów w trzech kategoriach: Piłkarz Roku, Trener Roku i Odkrycie Roku. Z czasem dołączano nowe wyróżnienia.

W 2001 roku wprowadzono kategorię Drużyna Roku, w 2004 roku Ligowiec Roku, a w 2007 roku Powrót Roku oraz Człowiek Roku (tę kategorię przemianowano później na Osobowość Roku).

W 2008 roku po raz pierwszy wybrano Pierwszoligowca Roku, a w 2016 roku pojawiła się kategoria Piłkarka Roku.

Transmisja gali Tygodnika "Piłka Nożna" 2026 na sportowych antenach Polsatu. Gala odbędzie się w sobotę 24 stycznia.

Polsat Sport