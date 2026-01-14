PLS 1. Liga: BBTS Bielsko-Biała - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki. Relacja live i wynik na żywo

Siatkarze BBTS-u, który jeszcze przecież jeszcze nie tak dawno temu rywalizowali w PlusLidze, zanotowali ostatnio serię czterech zwycięstw ligowych z rzędu. Triumfowali kolejno nad Karpatami Krosno, Lechią Tomaszów Mazowiecki, Czarnymi Radom oraz BKS-em Bydgoszcz. W międzyczasie ulegli jednak Indykpolowi AZS-owi Olsztyn w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski.

Zdecydowanie gorzej sytuacja wygląda u siatkarzy z Grodziska Mazowieckiego. Cztery porażki z rzędu nie napawają optymizmem, a wręcz przeciwnie - skłaniają ku zmartwieniom o utrzymanie w PLS 1. Lidze. Ostatnie zwycięstwo Sparta odniosła 28 listopada z KPS-em Siedlce.

KP, Polsat Sport