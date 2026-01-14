Gdzie obejrzeć mecz BBTS Bielsko-Biała - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki?

Oba zespoły na co dzień rywalizują na zapleczu PlusLigi, jednak w tym sezonie ich cele zdają się być zgoła inne. Siatkarze z Bielska-Białej są grze o fazę play-off, a nawet awans do ekstraklasy, a ekipa z Grodziska Mazowieckiego musi martwić się tym, czy w ogóle utrzyma się w PLS 1. Lidze.

ZOBACZ TAKŻE: Problemy siatkarskiego wicemistrza kraju. Ważny zawodnik wypada na kilka miesięcy

W poprzedniej rundzie spotkań drużyna z województwa śląskiego wygrała z BKS-em Bydgoszcz, notując tym samym czwarte zwycięstwo ligowe z rzędu. U Sparty wygląda to wręcz przeciwnie - cztery porażki z rzędu, w tym ostatnia z PZL Leonardo Avią Świdnik. Czy w środę karta się odwróci?

Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:55.

KP, Polsat Sport