PLS 1. Liga: BBTS Bielsko-Biała - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

BBTS Bielsko-Biała podejmie KS Spartę Grodzisk Mazowiecki w ramach 16. kolejki PLS 1. Ligi. Kto zapisze na swoim koncie kolejne punkty? Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.

Siatkarze w pomarańczowych strojach sportowych cieszą się po zdobyciu punktu na boisku.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz BBTS Bielsko-Biała - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki?

Oba zespoły na co dzień rywalizują na zapleczu PlusLigi, jednak w tym sezonie ich cele zdają się być zgoła inne. Siatkarze z Bielska-Białej są grze o fazę play-off, a nawet awans do ekstraklasy, a ekipa z Grodziska Mazowieckiego musi martwić się tym, czy w ogóle utrzyma się w PLS 1. Lidze.

 

ZOBACZ TAKŻE: Problemy siatkarskiego wicemistrza kraju. Ważny zawodnik wypada na kilka miesięcy

 

W poprzedniej rundzie spotkań drużyna z województwa śląskiego wygrała z BKS-em Bydgoszcz, notując tym samym czwarte zwycięstwo ligowe z rzędu. U Sparty wygląda to wręcz przeciwnie - cztery porażki z rzędu, w tym ostatnia z PZL Leonardo Avią Świdnik. Czy w środę karta się odwróci?

 

Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:55.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLS 1 LIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: TOP 10 akcji InPost ChKS Chełm w meczu Bogdanka LUK Lublin - InPost ChKS Chełm
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 