PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel. Relacja i wynik na żywo

W obecnym sezonie siatkarze z Warszawy pozostają w walce o mistrzostwo Polski, a ich głównym rywalem jest Bogdanka LUK Lublin. Ambicje są wysokie, tym bardziej że w ostatnich dwóch sezonach Projekt musiał się zadowolić najniższym stopniem podium.

Z kolei Jastrzębski, który w sezonach 2022/2023 i 2023/2024 sięgał po mistrzostwo, a w zeszłym roku zdobył Puchar Polski, tym razem zdecydowanie gorzej radzi sobie na krajowym podwórku, plasując się po 14 seriach gier na 8. miejscu, czyli ostatnim premiowanym udziałem w play offach.

ZOBACZ TAKŻE: PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 16. kolejki (WIDEO)

W ostatnim ligowym meczu Jastrzębianie zakończyli serię 5 zwycięstw z rzędu, ulegając na wyjeździe Ślepskowi Malow Suwałki 0:3, z kolei Warszawianie pokonali zawsze groźny Aluron CMC Wartę Zawiercie (3:0), a w jeszcze poprzedniej serii gier ulegli Lublinianon 0:3.

Gospodarze będą zatem zdeterminowani, by utrzymać się w walce o mistrzowski tytuł, natomiast goście będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę i kontynuować marsz w górę tabeli.

Relacja i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel od godziny 20:00 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport