Gdzie obejrzeć mecz SMS PZPS Szczyrk - LOTTO Chemik Police?

PP siatkarek: SMS PZPS Szczyrk - LOTTO Chemik Police. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
SMS PZPS Szczyrk zagra z LOTTO Chemikiem Police w pierwszej rundzie Tauron Pucharu Polski. Kto awansuje dalej? Transmisja meczu SMS PZPS Szczyrk - LOTTO Chemik Police na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.
Po tym, jak zakończył się turniej panów, przyszedł czas na rozgrywki pań. W pierwszej rundzie przedostatni zespół w tabeli I ligi zmierzy się z wielokrotnym mistrzem Polski z Polic.
ZOBACZ TAKŻE: Horror w Radomiu! Radomka obroniła dziesięć meczboli i awansowała w Pucharze CEV!
Na zwyciężczynie tego starcia w ćwierćfinale czeka już zespół PGE Budowlanych Łódź.
Przypomnijmy, że turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarek zostanie rozegrany w dniach 7-8 lutego w Elblągu.
Transmisja meczu SMS PZPS Szczyrk - LOTTO Chemik Police na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:40.Przejdź na Polsatsport.pl