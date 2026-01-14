PP siatkarek: SMS PZPS Szczyrk - LOTTO Chemik Police. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

SMS PZPS Szczyrk zagra z LOTTO Chemikiem Police w pierwszej rundzie Tauron Pucharu Polski. Kto awansuje dalej? Transmisja meczu SMS PZPS Szczyrk - LOTTO Chemik Police na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.

Siatkarze i siatkarki świętują na boisku, unosząc ręce do góry.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz SMS PZPS Szczyrk - LOTTO Chemik Police?

Po tym, jak zakończył się turniej panów, przyszedł czas na rozgrywki pań. W pierwszej rundzie przedostatni zespół w tabeli I ligi zmierzy się z wielokrotnym mistrzem Polski z Polic.

 

Na zwyciężczynie tego starcia w ćwierćfinale czeka już zespół PGE Budowlanych Łódź.

 

Przypomnijmy, że turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarek zostanie rozegrany w dniach 7-8 lutego w Elblągu. 

 

Transmisja meczu SMS PZPS Szczyrk - LOTTO Chemik Police na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:40.

KP, Polsat Sport
