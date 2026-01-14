To już drugie starcie w rywalizacji tych zespołów. W poprzednim, w zeszłą środę, na własnym boisku lepsze okazały się Bielszczanki, które triumfowały w trzech setach.

Zawodniczki z Bielska-Białej to szósty zespół Tauron Ligi. Po 12 meczach zgromadził 20 punktów. Strata do czołówki jest już całkiem spora, ale udział w fazie play-off wydaje się formalnością.

Równych w lidze słoweńskiej nie mają sobie za to siatkarki OTP Banka Branik. Wygrały 14 z 15 spotkań i zdecydowanie przewodzą w tamtejszej ekstraklasie.

Relacja live i wynik na żywo meczu OTP Banka Branik - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

KP, Polsat Sport