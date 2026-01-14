Po 15 kolejkach Perugia prowadzi w walce o Scudetto, natomiast drużyna z Cuneo plasuje się na dziewiątym miejscu w rozgrywkach. W tabeli obie ekipy dzieli aż 26 punktów.

W poprzedniej rundzie spotkań Cuneo odniosło pierwsze od dawna zwycięstwo. Na własnym parkiecie w trzech setach ograli Grottazzolinę. Z kolei zespół Kamila Semeniuka okazał się lepszy od Valsa Group Modena (3:1).

Relacja live i wynik na żywo meczu MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Sir Susa Scai Perugia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport