Świetny występ reprezentantki Polski! Jest w czołówce po pierwszym dniu ME

Jekaterina Kurakowa zajmuje ósme miejsce po programie krótkim solistek w odbywających się w Sheffield mistrzostwach Europy w łyżwiarstwie figurowym. Laura Szczęsna była ostatnia i nie zakwalifikowała się do drugiej części zawodów, zaplanowanej na piątek.

Łyżwiarka figurowa w fioletowym stroju na lodowisku.
fot: PAP
Jekaterina Kurakowa

Kurakowa, która jest już pewna występu w lutym w igrzyskach olimpijskich, uzyskała 58,08 pkt. Liderką jest broniąca tytułu Estonka Niina Petrokina - 70,61 pkt, a kolejne lokaty zajmują Belgijka Nina Pinzarrone - 64,97 pkt i Włoszka Anna Pezzetta - 64,85. Szczęsna otrzymała 40,51 pkt i była ostatnia w gronie 38 zawodniczek.

 

Wcześniej w środę, na inaugurację zmagań w Sheffield, w programie krótkim zaprezentowały się pary sportowe.

 

Prowadzą brązowi medaliści z ubiegłego roku Gruzini Anastasija Mietiołkina i Łuka Bieruława - 75,96 pkt, a Julia Szczecinina i Michał Woźniak zajmują 10. miejsce - 56,93. Dokończenie tej konkurencji w czwartek.

 

Występy reprezentantek Polski:

 

 

PAP
