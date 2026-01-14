Świetny występ reprezentantki Polski! Jest w czołówce po pierwszym dniu ME
Jekaterina Kurakowa zajmuje ósme miejsce po programie krótkim solistek w odbywających się w Sheffield mistrzostwach Europy w łyżwiarstwie figurowym. Laura Szczęsna była ostatnia i nie zakwalifikowała się do drugiej części zawodów, zaplanowanej na piątek.
Występ Jekatieriny Kurakowej w programie krótkim solistek na ME
Występ Laury Szczęsnej w programie krótkim solistek na ME
Kurakowa, która jest już pewna występu w lutym w igrzyskach olimpijskich, uzyskała 58,08 pkt. Liderką jest broniąca tytułu Estonka Niina Petrokina - 70,61 pkt, a kolejne lokaty zajmują Belgijka Nina Pinzarrone - 64,97 pkt i Włoszka Anna Pezzetta - 64,85. Szczęsna otrzymała 40,51 pkt i była ostatnia w gronie 38 zawodniczek.
Wcześniej w środę, na inaugurację zmagań w Sheffield, w programie krótkim zaprezentowały się pary sportowe.
Prowadzą brązowi medaliści z ubiegłego roku Gruzini Anastasija Mietiołkina i Łuka Bieruława - 75,96 pkt, a Julia Szczecinina i Michał Woźniak zajmują 10. miejsce - 56,93. Dokończenie tej konkurencji w czwartek.
Występy reprezentantek Polski:
