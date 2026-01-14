Takich pieniędzy jeszcze nie było. Australian Open 2026 podnosi stawkę o 16 procent

Największa pula nagród w historii Australian Open

Tuż przed rozpoczęciem turnieju Australian Open 2026, który odbywa się od 12 stycznia do 1 lutego, ogłoszono wysokość puli nagród dla zawodników. Łącznie jest to aż 111,5 mln dolarów, co daje 16% wzrostu w stosunku rok do roku. W ubiegłym sezonie w Melbourne walczono dokładnie o 96,5 mln dolarów.



Te rozgrywki będą jednak wyjątkowe. Pod względem wysokości premii dla graczy są najlepsze w historii, a wszystko dzięki rosnącej popularności tenisa ziemnego na świecie oraz - w związku z tym - wyższym kontraktom podpisanym ze sponsorami.



Warto zwrócić uwagę na to, że w 2026 w Australian Open na wyższe premie mogą liczyć zawodnicy z dalszych miejsc w rankingu, którzy będą walczyć w kwalifikacjach. W ten sposób organizatorzy chcą zwiększyć szansę młodych graczy na rozwój.



Dla wielu z tych sportowców dziesiątki tysięcy do zgarnięcia z kortu w Melbourne mogą być... na wagę złota. Do tego organizatorzy z Tennis Australia stawiają na wsparcie podróży zawodników do Melbourne i w tej kategorii wydatków wzrost wynosi aż 67%.

Podział nagród w turniejach singlowych Australian Open 2026

Poniżej znajduje się szczegółowy podział nagród pieniężnych w turniejach singlowych ze wskazaniem etapu, na którym tenisista kończy przygodę z zawodami:



● zwycięzca - 4,15 mln dolarów

● finalista - 2,15 mln

● półfinaliści - 1,25 mln

● ćwierćfinaliści - 750 mln

● IV runda - 480 tys.

● III runda - 327,75 tys.

● II runda - 225 tys.

● I runda - 150 tys.

● III runda kwalifikacji - 83,5 tys.

● II runda kwalifikacji - 57 tys.

● I runda kwalifikacji - 40,5 tys.

Polacy powalczą o wielkie pieniądze

Bez dwóch zdań jest o co grać. W 2026 roku w Australian Open do podziału są wielkie pieniądze i powalczą o nie również Polacy. W turnieju kobiecym jedną z faworytek pozostaje wiceliderka rankingu WTA Iga Świątek, która przed rokiem była w półfinale. Swoje aspiracje mają też Magda Linette i Magdalena Fręch.



Kibice trzymają kciuki za Huberta Hurkacza, któremu pół roku przerwy nie przeszkodziło w zgarnianiu nagród. Po United Cup 2026 awansował aż o 30 miejsc w rankingu ATP i chce piąć się w górę. Na minimum 1-2 zwycięstwa w drabince głównej liczy też Kamil Majchrzak.