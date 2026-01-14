Wisła Kraków - Mladost Lucani. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Wisła Kraków - Mladost Lucani to mecz towarzyski rozgrywany podczas ligowej przerwy. Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Mladost Lucani na Polsatsport.pl.

Wisła Kraków swój ostatni mecz rozegrała 7 grudnia 2025 roku, remisując na zapleczu PKO BP Ekstraklasy z ŁKS-em Łódź 1:1. Warto przypomnieć, że "Biała Gwiazda" przed rozpoczęciem przerwy zimowej zajmowała pierwsze miejsce w Betclic 1. Lidze.

 

Mladost Lucani to natomiast zespół z Serbii, który zajmuje dziesiątą pozycję w tabeli tamtejszej ligi. 

 

Krakowska drużyna jest faworytem zbliżającego się spotkania. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Mladost Lucani na Polsatsport.pl.

