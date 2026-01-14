Polka awansowała do ćwierćfinału turnieju w Australii, po tym jak odprawiła z kwitkiem Oksanę Selekhmetevą (6:3, 1:6, 6:1) oraz Chinkę Xinyu Wang (6:1, 7:5).

Reprezentantka Stanów Zjednoczonych z kolei idzie przez turniej jak burza - straciła dotąd zaledwie cztery gemy. Na inaugurację rozbiła Indonezyjkę Janice Tjen 6:0, 6:1, a w kolejnej fazie rywalizacji nie dała szans Renacie Zarazui, z którą wygrała wynikiem 6:1, 6:2.

Będzie to druga konfrontacja tych tenisistek. Wcześniej spotkały się w pierwszej rundzie US Open 2024. Wówczas lepsza okazała się Amerykanka, która pokonała Linette 6:4, 6:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Linette - Jovic na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 8:30.

ŁO, Polsat Sport