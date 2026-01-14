WTA w Hobart: Magda Linette - Xinyu Wang. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magda Linette i Xinyu Wang powalczą o ćwierćfinał turnieju WTA w Hobart. Kto wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Xinyu Wang na Polsatsport.pl.

Początkowo, mecz pierwszej rundy Linette z 98. w rankingu WTA Zelechmetiową miał odbyć się we wtorek, ale został przełożony z powodu opadów deszczu. Polce to jednak nie przeszkodziło. Pokonała Rosjankę 6:3, 1:6, 6:1 i awansowała do drugiej rundy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Rozbiła rywalkę 6:0, a tu takie wieści! Polska tenisistka wycofała się z turnieju

 

Tam zmierzy się z Wang. Chińska tenisistka w ostatnim meczu okazała się lepsza reprezentującej gospodarzy Talii Gibson. Wygrała 6:2, 6:3.

 

We wtorek do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch, która pokonała Francuzkę Elsę Jacquemot 6:4, 6:0. Polka następnie jednak wycofała się z turnieju z powodu kontuzji uda.

 

Impreza w Hobart to dla jej uczestniczek ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym się w niedzielę w Melbourne wielkoszlemowym Australian Open.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Xinyu Wang na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 