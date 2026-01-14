Początkowo, mecz pierwszej rundy Linette z 98. w rankingu WTA Zelechmetiową miał odbyć się we wtorek, ale został przełożony z powodu opadów deszczu. Polce to jednak nie przeszkodziło. Pokonała Rosjankę 6:3, 1:6, 6:1 i awansowała do drugiej rundy.

ZOBACZ TAKŻE: Rozbiła rywalkę 6:0, a tu takie wieści! Polska tenisistka wycofała się z turnieju

Tam zmierzy się z Wang. Chińska tenisistka w ostatnim meczu okazała się lepsza reprezentującej gospodarzy Talii Gibson. Wygrała 6:2, 6:3.

We wtorek do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch, która pokonała Francuzkę Elsę Jacquemot 6:4, 6:0. Polka następnie jednak wycofała się z turnieju z powodu kontuzji uda.

Impreza w Hobart to dla jej uczestniczek ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym się w niedzielę w Melbourne wielkoszlemowym Australian Open.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Xinyu Wang na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport