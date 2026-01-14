Znamy wstępny kalendarz PŚ w skokach! Co z Wisłą i Zakopanem?

Sezon 2025/2026 w Pucharze Świata trwa w najlepsze. Póki co, jego bohaterem jest Domen Prevc. Słoweński skoczek zupełnie zdominował rywalizację i jest liderem wyścigu po Kryształową Kulę. Nad drugim w klasyfikacji generalnej Ryoyu Kobayashim ma aż 392 punkty przewagi. Najlepszym z Biało-Czerwonych jest niespełna 19-letni Kacper Tomasiak, który plasuje się na 12. miejscu w tym zestawieniu.

Włodarze FIS-u muszą już jednak myśleć o przyszłym sezonie. W związku z tym opublikowany został wstępny kalendarz zawodów na sezon 2026/2027. Na razie znalazły się w nim informacje o miejscach oraz datach poszczególnych zawodów.

Podobnie jak w obecnym sezonie, inaugurację sezonu zaplanowano w Lillehammer. Skoczkowie będą tam rywalizować w dniach 20-22 listopada. Z kolei ostatnie zawody zaplanowano na... Wielkanoc 2027, czyli 28 marca w Planicy. Wezmą w nich jednak udział tylko panowie. Panie bowiem zakończą PŚ 21 marca w Vikersund.

Co ważne, w rozpisce uwzględniono również Wisłę oraz Zakopane. Konkursy na skoczni im. Adama Małysza odbędą się w dniach 4-6 grudnia 2026, a w Zakopanem 15-17 stycznia 2027.

KP, Polsat Sport