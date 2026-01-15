Gdzie obejrzeć galę DWM 7 w Wieluniu?

Ostatni raz Czyżyk walczył w listopadzie 2022 roku, gdy na gali w Lubinie, przed własną publicznością, pokonał Dragana Lepeia. Wynik tamtego pojedynku został jednak później zmieniony na No Contest po wpadce dopingowej, a zawodnik zniknął ze sceny bokserskiej.

"Furia" pierwszą walkę w zawodowym boksie stoczył w 2018 roku. Dość szybko musiał rywalizować z bardziej doświadczonymi rywalami pokroju Przemysława Gorgonia czy Sebastiana Ślusarczyka. Warto wspomnieć, że Czyżyk przegrał tylko raz, na początku kariery z Maksem Miszczenko. Później udanie mu się jednak zrewanżował.

17 stycznia na gali DWM 7, współorganizowanej z Tuco Promotion, Czyżyk zmierzy się z Arturem Kamińskim, który wszedł na zastępstwo na kilka dni przed wydarzeniem. Walka odbędzie się w klatce MMA, jednak obowiązywać będą zasady bokserskie.

Karta walk:

Walka wieczoru: Paweł Czyżyk (9-1-0 1 NC) - Artur Kamiński (6-4-0) - walka na zasadach Cage Boxing (84 kg).

Adrian Gunia (9-1-0) - Arnaldo Moska (9-6-0) - walka na zasadach Muay Thai (67 kg.)

Szymon Janz (0-0-0) - Sebastian Idziak (1-1-0) - walka na zasadach Cage Boxing (100 kg.)

Jakub Lubas (15-5-0) - Daniel Rutkowski (4-1-0) - walka na zasadach MMA (waga średnia - 84 kg.)

Patryk Bąk (1-5-0) - Piotr Dembiński (1-5-0) - walka na zasadach kickboxingu (75 kg.)

Michał Bergman (1-3-0) - Warlen Lopes (1-6-0) - walka na zasadach MMA (catchweight - 73 kg.)

Eryk Ałuda (4-2-0) - Wiktor Lewandowski (7-5-0) - walka na zasadach amatorskiego MMA (waga piórkowa - 66 kg.)

Kordian Grzesiak (0-1-0) - Oliwier Jarczewski (1-1-0) - walka na zasadach amatorskiego MMA (waga lekka - 70 kg.)

Vasyl Kopa (0-2-0) - Elnur Musayev (1-0-0) - walka na zasadach amatorskiego MMA (waga piórkowa - 66 kg.)

Konrad Łęga (0-3-0) - Szymon Sobków (0-0-1) - walka na zasadach kickboxingu (93 kg.)

Transmisja gali DWM 7 w Wieluniu od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od godziny 20:00 gala będzie transmitowana także w Super Polsacie.

ŁO, Polsat Sport