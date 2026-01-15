Głośny transfer! Siostra gwiazdora NBA zagra w polskiej lidze (GALERIA)

Francuzka trafiła do Orlen Basket Ligi Kobiet z kosowskiego klubu KBF Peja. 24-letnia środkowa ma za sobą występy w młodzieżowych kadrach swojego kraju, a obecnie jest reprezentantką Francji w koszykówce 3x3.

ZOBACZ TAKŻE: Wszystko jasne! Oto pary ćwierćfinałowe Pekao S.A. Pucharu Polski

Jej brat, Victor, na co dzień występuje w NBA w barwach San Antonio Spurs i uchodzi za jedną z największych gwiazd ligi. Mierzy aż 224 cm, lecz dzięki niezwykłej dynamice i zasięgowi ramion potrafi odnaleźć się na każdej pozycji na parkiecie. 22-latek często zmaga się z urazami, a w ubiegłym roku zdiagnozowano u niego zakrzepicę żył głębokich. Na szczęście jego stan zdrowia pozwala mu już grać na pełnych obrotach. Wembanyama notuje w tym sezonie NBA średnio 24 punkty, 11 zbiórek i 3 asysty na mecz, a przy tym utrzymuje skuteczność rzutową powyżej 50 procent. Jego klubowym kolegą jest reprezentant Polski, Jeremy Sochan.

- To wzmocnienie sportowe, a nie marketingowe. Eve jest reprezentantką Francji 3x3, grała dobre mecze w Pucharze Europy w drużynie z Kosowa i stąd nasza decyzja - powiedział prezes klubu, Arkadiusz Baliński, w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

- Pracuje na swoje imię, bo nazwiska już nie "przebije". W naszych rozmowach ani razu nie padło stwierdzenie o bracie. Nie wiem, jak dla zawodniczek, ale dla nas Eve jest koszykarką, jak każda inna. Victor chyba na mecz Zagłębia w tym sezonie raczej nie przyjedzie - podsumował Baliński.

W tabeli Orlen Basket Ligi Kobiet MB Zagłębie zajmuje szóste miejsce.