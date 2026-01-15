KSW 114: Karta walk. Kto walczy?
Już w najbliższą sobotę odbędzie się gala KSW 114. Kto zawalczy na KSW 114? Jak wygląda karta walk? Fani zobaczą w klatce m.in. Salahdine'a Parnasse'a czy Arkadiusza Wrzoska.
Podczas gali w Radomiu zobaczymy dziewięć walk w formule MMA. W walce wieczoru Salahdine Parnasse stanie do kolejnej obrony pasa w wadze lekkiej w pojedynku z Marcinem Heldem.
Ponadto dojdzie do starcia na szczycie wagi ciężkiej, w którym zmierzą się dwaj byli pretendenci do pasa - Arkadiusz Wrzosek oraz Szymon Bajor. Do klatki powrócą również Wiktoria Czyżewska oraz były mistrz kategorii półciężkiej Ibragim Chuzhigaev. Jak wygląda karta walk?
Salahdine Parnasse - Marcin Held - walka o pas wagi lekkiej
Arkadiusz Wrzosek - Szymon Bajor
Wiktoria Czyżewska - Tamires Vidal
Ibragim Chuzhigaev - Maciej Różański
Piotr Kacprzak - Wojciech Kazieczko
Andi Vrtacic - Mateusz Gola
Viktor Cervinsky - Amaury Wako-Zabo
Konrad Rusiński - Henry Fadipe
Oleksandr Moisa - Iras Khizriev
Gala KSW 114 odbędzie się w sobotę 17 stycznia w RCS w Radomiu.Przejdź na Polsatsport.pl