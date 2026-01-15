Podczas gali w Radomiu zobaczymy dziewięć walk w formule MMA. W walce wieczoru Salahdine Parnasse stanie do kolejnej obrony pasa w wadze lekkiej w pojedynku z Marcinem Heldem.

Ponadto dojdzie do starcia na szczycie wagi ciężkiej, w którym zmierzą się dwaj byli pretendenci do pasa - Arkadiusz Wrzosek oraz Szymon Bajor. Do klatki powrócą również Wiktoria Czyżewska oraz były mistrz kategorii półciężkiej Ibragim Chuzhigaev. Jak wygląda karta walk?

KSW 114: Karta walk. Kto walczy?

Salahdine Parnasse - Marcin Held - walka o pas wagi lekkiej

Arkadiusz Wrzosek - Szymon Bajor

Wiktoria Czyżewska - Tamires Vidal

Ibragim Chuzhigaev - Maciej Różański

Piotr Kacprzak - Wojciech Kazieczko

Andi Vrtacic - Mateusz Gola

Viktor Cervinsky - Amaury Wako-Zabo

Konrad Rusiński - Henry Fadipe

Oleksandr Moisa - Iras Khizriev

Gala KSW 114 odbędzie się w sobotę 17 stycznia w RCS w Radomiu.