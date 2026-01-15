KSW 114: Karta walk. Kto walczy?

Hubert PawlikSporty walki

Już w najbliższą sobotę odbędzie się gala KSW 114. Kto zawalczy na KSW 114? Jak wygląda karta walk? Fani zobaczą w klatce m.in. Salahdine'a Parnasse'a czy Arkadiusza Wrzoska.

Salahdine Parnasse z pasem mistrzowskim przed francuską flagą.
fot. KSW
Salahdine Parnasse wystąpi na gali KSW 114

Podczas gali w Radomiu zobaczymy dziewięć walk w formule MMA. W walce wieczoru Salahdine Parnasse stanie do kolejnej obrony pasa w wadze lekkiej w pojedynku z Marcinem Heldem. 

 

Ponadto dojdzie do starcia na szczycie wagi ciężkiej, w którym zmierzą się dwaj byli pretendenci do pasa - Arkadiusz Wrzosek oraz Szymon Bajor. Do klatki powrócą również Wiktoria Czyżewska oraz były mistrz kategorii półciężkiej Ibragim Chuzhigaev. Jak wygląda karta walk?

 

KSW 114: Karta walk. Kto walczy?

Salahdine Parnasse - Marcin Held - walka o pas wagi lekkiej

Arkadiusz Wrzosek - Szymon Bajor 
Wiktoria Czyżewska - Tamires Vidal
Ibragim Chuzhigaev - Maciej Różański
Piotr Kacprzak - Wojciech Kazieczko
Andi Vrtacic - Mateusz Gola
Viktor Cervinsky - Amaury Wako-Zabo

Konrad Rusiński - Henry Fadipe 
Oleksandr Moisa - Iras Khizriev 

 

Gala KSW 114 odbędzie się w sobotę 17 stycznia w RCS w Radomiu.

