Trwa kolejna edycja siatkarskiej Ligi Mistrzyń. W tym sezonie na europejskich parkietach oglądamy trzy polskie drużyny: PGE Budowlani Łódź, ŁKS Commercecon Łódź i Developres Rzeszów.

W czwartej kolejce europejskiego pucharu zmierzą się włoskie A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano oraz niemiecki Dresdner SC. Włoski zespół, w którego składzie występuje Joanna Wołosz zajmuje aktualnie drugie miejsce w tabeli grupy D. Przed Conegliano szansa na awans na pierwszą pozycję, gdyż mają mecz mniej i dwa punkty straty do tureckiego Zeren Sporu. Dresdner jest w tej chwili trzeci, ale do drugiej lokaty traci aż pięć punktów.

Conegliano w tym sezonie LM nie przegrało jeszcze ani jednego spotkania. Z kolei siatkarki Dresdner dwukrotnie przegrywały i raz triumfowały. Sztuka ta udała się w meczu z ŁKS Commerceconem Łódź (3:1).

W pierwszym spotkaniu górą okazały się siatkarki z Włoch. Imoco Volley Conegliano wygrało 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano - Dresdner SC na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

JZ, Polsat Sport