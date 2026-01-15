Nie żyje 31-letni piłkarz. Szokujące okoliczności śmierci

Do tragedii doszło w rosyjskim Zwienigorodzie. W ostatnim czasie 31-latek występował w zespole Alga Bishkek z Kirgistanu.

Wcześniej grał między innymi w klubach z Kazachstanu, Armenii czy Czarnogóry.

Jest wychowankiem CSKA Moskwa. Grał w juniorskich reprezentacjach Rosji.

BS, Polsat Sport