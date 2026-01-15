Nie żyje 31-letni piłkarz. Szokujące okoliczności śmierci

Piłka nożna

Nie żyje Lionel Adams, 31-letni piłkarz. Obrońca wypadł z okna wieżowca.

Portret mężczyzny, byłego piłkarza juniorskich reprezentacji Rosji.
fot. PAP
Nie żyje Lionel Adams, 31-letni piłkarz.
  • Tragedia w rosyjskim Zwienigorodzie
  • 31-latek ostatnio grał w kirgiskim zespole Alga Bishkek
  • Wcześniej występował w klubach z Kazachstanu, Armenii i Czarnogóry
  • Jest wychowankiem CSKA Moskwa
  • Grał w juniorskich reprezentacjach Rosji

Do tragedii doszło w rosyjskim Zwienigorodzie. W ostatnim czasie 31-latek występował w zespole Alga Bishkek z Kirgistanu. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Żałoba w Chelsea. Nie żyje legenda klubu

 

Wcześniej grał między innymi w klubach z Kazachstanu, Armenii czy Czarnogóry.

 

Jest wychowankiem CSKA Moskwa. Grał w juniorskich reprezentacjach Rosji.

