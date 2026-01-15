Nie żyje 31-letni piłkarz. Szokujące okoliczności śmierci
Nie żyje Lionel Adams, 31-letni piłkarz. Obrońca wypadł z okna wieżowca.
Nie żyje Lionel Adams, 31-letni piłkarz.
- Tragedia w rosyjskim Zwienigorodzie
- 31-latek ostatnio grał w kirgiskim zespole Alga Bishkek
- Wcześniej występował w klubach z Kazachstanu, Armenii i Czarnogóry
- Jest wychowankiem CSKA Moskwa
- Grał w juniorskich reprezentacjach Rosji
Do tragedii doszło w rosyjskim Zwienigorodzie. W ostatnim czasie 31-latek występował w zespole Alga Bishkek z Kirgistanu.
ZOBACZ TAKŻE: Żałoba w Chelsea. Nie żyje legenda klubu
Wcześniej grał między innymi w klubach z Kazachstanu, Armenii czy Czarnogóry.
Jest wychowankiem CSKA Moskwa. Grał w juniorskich reprezentacjach Rosji.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Lech Poznań - 1. FSV Mainz 05. Skrót meczu