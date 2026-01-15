Przed nami 19. Kolejka siatkarskiej PLS 1. Ligi. Wicelider tabeli CUK Anioły Toruń podejmie u siebie siódmą Lechię Tomaszów Mazowiecki. Drużyna, której współzałożycielem jest siatkarz reprezentacji Polski Wilfredo Leon ma szansę na awans do PlusLigi. Zespół z Torunia traci zaledwie punkt do liderującego GKS-u Katowice.

Z kolei Lechia bije się o lokatę dającą awans do play-offów. Przypomnijmy, że do fazy pucharowej PLS 1. Ligi wchodzi osiem najlepszych zespołów tabeli ligowej. Siódma Lechia ma w tej chwili trzy punkty przewagi nad będącymi na dziewiątym miejscu Czarnymi Radom. Dodatkowo podopieczni Kamila Czapnika mają rozegrane aż dwa mecze mniej, więc przewaga może jeszcze wzrosnąć.

Obie drużyny grały już ze sobą w tym sezonie na zapleczu PlusLigi. Górą wówczas okazali się CUK Anioły Toruń. (3:0).

Relacja live i wynik na żywo meczu CUK Anioły Toruń - Lechia Tomaszów Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

JZ, Polsat Sport