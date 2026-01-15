PlusLiga: Cuprum Stilon Gorzów - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja i wynik na żywo

Po 14 dotychczasowych meczach Cuprum zajmuje 13., przedostatnie miejsce w tabeli, mając na koncie tyle samo punktów (11), co ostatni Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Oczywistym jest, że Gorzowianie pozostają zdeterminowani, by jak najszybciej odskoczyć od miejsca zagrożonego spadkiem, a pomóc w tym może im drugie zwycięstwo z rzędu. Ostatnim razem bez straty seta pokonali InPost ChKS Chełm.

Z kolei Rzeszowianie, z dorobkiem 26 "oczek", plasują się na 7. miejscu w ligowej tabeli i w czwartkowym meczu będą szukali szansy na przełamanie po ostatnich dwóch porażkach. Najpierw przegrali bowiem 1:3 z Indykpolem AZS Olsztyn, a następnie takim samym wynikiem zakończył się ich mecz z Energa Treflem Gdańsk. Ewentualne zwycięstwo nad Cuprum Stilonem Gorzów umocniłoby ich pozycję w top 8, tym bardziej że w ostatnim czasie dotkliwą porażkę 0:3 zanotował 8. w tabeli JSW Jastrzębski Węgiel.

Relacja i wynik na żywo meczu Cuprum Stilon Gorzów - Asseco Resovia Rzeszów od godziny 20:00 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport